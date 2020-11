NeuVARme si futbal

Pýtanie si prihrávky nemôže byť proti pravidlám. Vyrovnávajúci gól Patricka Bamforda (Leeds United) proti Crystal Palace nebol pre absurdný ofsajd uznaný. Quo vadis, VAR?

Ďalší víkend, ďalší nepochopiteľný verdikt videorozhodcu v Premier League. Po Sterlingovi či Maném sa do pasce absurdnosti posudzovania ofsajdového pravidla chytil Patrick Bamford z Leedsu. Jeho za normálnych okolností regulárny vyrovnávajúci gól v Selhurst Parku odvolal VAR. Prečo? Bamford sa opovážil urobiť neuveriteľnú vec – rukou si vypýtal prihrávku od spoluhráča.

Pravidlá nemôžu ísť proti futbalu, mali by hrať s ním. Bohužiaľ, posudzovanie ofsajdov, pri ktorých stále nie je jasné, ktorá časť tela útočiaceho hráča je v poriadku mimo hry a ktorou nemôže vsietiť gól sa tak nedeje. Naozaj zmeníme futbal na excelovskú tabuľku, v ktorej sa bude hrať na 0,1 milimetra ramena mimo hry? NeuVARme si vášeň, gólové zápasy a dramatické koncovky vďaka podobným nezmyslom.

Netvárme sa tiež, že VAR musí byť pánom. Nemusí. Videoasistent rozhodcu je skvelý pomocník pri jasných pochybeniach arbitrov na trávniku, ale nesmie byť pánom, pretože je to technológia. A pokiaľ nejde o roztomilé tancujúce vianočné postavičky, tak technológia je chladná - nerozoznáva kontext. Vidí iba jednotku a nulu. Na posúdenie kontextu je za VARom rozhodca. Kde mal zdravý rozum Mike Dean, keď prostredníctvom VARu Bamforda a Leeds obral o vyrovnanie pre to, lebo si šikovný útočník pýtal loptu? Keby veľmi chcel, čiaru by posunul tak, aby bol Bamford pred obranou. Púšťanie situácií v prospech útočiaceho tímu sa znova nekoná, na to sa (opäť) zabudlo. Pri tom, ako aktuálne funguje VAR pri ofsajdoch v Premier League môžeme skonštatovať, že technológia tomuto športu skôr uškodila, ako pomohla.

Foto: https://talksport.com/football/785820/var-patrick-bamford-goal-offside-crystal-palace-leeds/