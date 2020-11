Konverzná terapia v roku 2020? Budíček!

Žijeme 21. storočie. Zdá sa však, že nie všetci. O tom, že Anna Záborská je hanbou slovenských konzervatívcov sme sa presvedčili jej koketovaním s fašistami pri hlasovaní za interrupčné zákony. Teraz však dno pomyselného suterénu

Konverzná terapia, na ktorú pozýva Konferencia biskupov Slovenska a zúčastní sa jej aj koaličná poslankyňa Anna Záborská (KÚ – OĽaNO) má za cieľ priniesť „poradenstvo pre mužov a ženy, ktorí prežívajú neželanú sexuálnu príťažlivosť a rodovú neistou.“ Vyvstáva preto otázka, kým neželanú. Homosexuálne orientovaní ľudia nijako nezasahujú do sexuality väčšiny. Ak máte pocit, že áno, ide len o dojem, nie racionálny fakt. Prečo má cirkev nutkanie presviedčať ich o tom, že ich orientácia je problém? Liečiť homosexualitu terapiou bolo in niekedy v devätnástom storočí. Ak je fajn sa tam mentálne vracať, v poriadku. Štartujte parné stroje!

Tohto týždňová terapia má zmeniť sexuálnu orientáciu z homosexuálnej na majoritnú, hoci jej úspešnosť v tomto prinajmenšom absurdnom cieli nie je vedecky podložená , ba dokonca je v odborných kruhoch považovaná za škodlivú. Pre cirkev akoby zázrakom zrazu neplatí, že len to prirodzené je správne. Ľudská sexuálna orientácia je prirodzená. Nemôžeme povedať, že dnes som hetero, zajtra homo a pozajtra už opäť so ženou. Respektíve povedať to môžeme, ale pravda je inde. Áno, aj takéto veci v roku 2020 nie sú na Slovensku zrejmé. Smutné, že nie sú zrejmé pre najväčšiu cirkev a sto ráz tak smutnejšie, že ani vo vedomí niektorých zákonodarcov.

Úspechy terapie budú prezentovať „vyliečení“ homosexuáli. Už samotné prirovnanie ľudskej orientácie k chorobe je pre gayov a lesby dehonestujúce a pri sexuálnych škandáloch cirkvi po celom svete vyznieva pokrytecky, ale v poriadku, netreba siahať nikomu do svedomia. Pozvánka však neuvádza postoj Ligy za duševné zdravie. Tá tvrdí, že so sexuálnou orientáciou človek svojou vôľou a ani „liečbou“ nič neurobí. Pre tých, ktorým sa zdá byť takáto terapia ako dobrý nápad len drobná rada nakoniec. Skúste sa donútiť byť gayom. Denne. Neustále. Nejde to, čo? Azda najpodivnejšie je, že táto terapia sa stáva nelegálnou v čoraz viac vyspelých krajinách a na Slovensku ju nestopla ani pandémia.