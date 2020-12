Hanbiť sa za Kollára nikdy nebolo ľahšie

Ak by predseda parlamentu Boris Kollár chcel ukazovať, ako sa žije papalášizmus, nerobil by to inak. Čo na to premiér? Nemá čas, musí sa hádať so Sulíkom.

Nová vláda je pri moci pomaly menej mesiacov, než je počet káuz predsedu parlamentu. Je až ironicky úctyhodné, v koľkých odvetviach Boris Kollár dokázal ponížiť občanov. Ukradnutá diplomovka ako pľuvanec do tvárí študentov či vozenie „kamarátky“ v služobnom aute počas celoplošného zákazu vychádzania sú síce veľké veci, no v porovnaní s tým, čo prišlo potom, sú tieto problémiky len vypálenou žiarovkou v horiacom dome.

Známy bojovník proti homosexuálnej lobby medzitým si píšuci erotické správy s transexuálnou modelkou svojou návštevou niekoľko dní tešil personál v Nemocnici sv. Michala. Arogantnosť, čajíky a ženy na izbách počas zákazu návštev v slovenských nemocniciach a ústavoch boli vidličkou do sŕdc tých, ktorí nemohli byť pri svojich umierajúcich členoch rodiny v ich posledných chvíľach. Ale – čo nie je dovolené volovi, je dovolené bohovi. Boris, ty však nie si boh. Si vôl. A aj sa tak správaš. Len škoda, že máš Donovaly.

Tie Donovaly, ktoré možno otvoriť aj počas lockdownu. Škoda len, že Kollár nevlastní sieť reštaurácií. Richardovi Sulíkovi by zostali posledné vlasy a zvyšok dôstojnosti a ľuďom z gastro sektora práca, pretože by nik nemal gule zavrieť Kollárovi jedinú z prevádzok. Sme Rodina nás drží všetkých v šachu. Otec tejto veľkej rodiny je na hanbu, ale je mu to jedno. Veď on nie je ako oni. Myslí srdcom. Bohužiaľ, iba na seba.