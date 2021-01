Vedci nie sú vreckovka. Premiér testuje politickú silu

Pandemická situácia na Slovensku nie je vôbec ružová. Poďme sa pokúsiť ju zhoršiť tým, že vyženieme ľudí do zimy, aby si vystáli radu na pocit negativity z nepresného testu, vystavení britskému mutantovi.

Konzílium odborníkov tak rozhodlo. Počúvajme odborníkov. Odborníci tvrdia. Tieto a podobné vety používal predseda vlády Igor Matovič pri zatváraní športovísk, reštaurácií, obchodov. Zabudol však dokončiť svoju myšlienku. Počúvajme odborníkov, ak hovoria, čo chcem počuť.

Virológovia a analytici sa po pondelkovom vystúpení Igora Matoviča vyjadrili, že za súčasnej situácie a pri aktuálnom agresívnom type vírusu je plošné testovanie naozaj zlý nápad. Ako si len toto tá banda hlupákov mohla dovoliť? Čo si to ten Čekan s Bražinovou vôbec dovoľujú otvárať hubu a nesúhlasiť? Už aj ich ten Sulík zmagoril? Vitajte vo svete Igora Matoviča.

Tu už nejde o námietky voličov Smeru a Kotlebu, ktorí sú proti všetkému, s čím aktuálna vláda príde. Tu ide o faktické a naliehavé pripomienky svetových kapacít vo virológii a uznávaných matematikov. Ide aj o reálny strach normálne zmýšľajúcich ľudí poslať svoje rodiny mrznúť do rady v teplotách okolo nuly. Mimochodom, v ideálnych podmienkach pre šírenie vírusu. Igor Matovič nepočúva rady odborníkov a testuje si politickú silu. Testovanie bude lebo môžem. Podmienené celoplošné testovanie nie je boj proti koronavírusu. Je to jedna veľká, politická akcia najsilnejšej vládnej strany Oľano. A čo zvyšok koalície? Buď súhlasí, alebo kope hroby.

Ostatné krajiny chystajú premyslenú a dôkladnú očkovaciu stratégiu. A my budeme testovať až do samého rána. Zostáva len dúfať, že podmienené testovanie sa neuskutoční. Nechceme nakaziť svoju rodinu pre modrý papier, ktorý poslúži ako vstupenka do potravín a práce. A pre mnohých negativita, hoci aj falošná, dá nádej na kávičku u kamarátov, návštevu rodičov. Negatívny však nemusí znamenať negatívny. Ale národ je z toho jeleň, nečudo. Premiérovi by sa však hodilo obtierať si ústa radšej o politikov. Sulík znesie, aj Čaputová. Vedci však na útoky zvyknutí nie sú.