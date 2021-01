Mrhanie zdrojmi, pohŕdanie silami. A kde je perspektíva?

Opäť pretestujeme všetkých. Veď to je úplne jednoduché a úžasne efektívne. Až tak úžasne, že to nerobí vôbec nikto okrem Slovákov. Ohromná atómovka proti hnusobe nás čaká znova. Chúdence samosprávy.

Ďakujem, Igor, neprosím si

Bojkot spolitizovaného celoplošného „skríningu“ už nie je prejavom neracionálnej neposlušnosti či ignorovania pandémie. Bojkot tohto pokusu, ktorý takmer nikto nechce a ktorý je odsúdený na zbytočnosť odborníkmi, je prejavom seriózneho zamyslenia sa nad jeho významom a, predovšetkým, strachu pred nakazením v radách. Ako viac-menej „homeofisujúci“ človek v domácej izolácii naozaj netuším, prečo ma chce predseda vlády otestovať. Podporovať tento prejav tvrdohlavosti sa nechystám.

Keď budeš poslúchať, nedostaneš nič

Aká asi bude motivácia národa zúčastniť sa na plošnom testovaní, keď ešte pred ním predseda vlády tvrdí, že na uvoľnenie opatrení, návrat detí do škôl či otvorenie prevádzok môžeme ďalšie dva mesiace zabudnúť? Premiér sám podobnými výrokmi spochybňuje účinnosť plošného testovania. Keby zrazilo krivku, mohli by sme otvárať. Sám vie, že to zmysel nemá. Ale chce to. Prečo? Lebo môže. A čo chce, to dostane, ako rozhodli voliči. Amatérsky virológ možno odignoroval profesionálnych, množstvo ľudí však odignoruje amatérskeho a zostane doma. Bez mrkvy ani osol nejde, bez cieľa sa národ, rovnako, testovať nebude.

Perspektíva je cudzie slovo, priorita zas absolútne neznáme

Celoplošné testovanie má za cieľ... poraziť hnusobu. Ako, keď testy sú citlivé ako prsty priemerného obyvateľa Novosibirsku v januári vonku bez rukavíc a nová britská mutácia agresívnejšia než starý vírus, to už nám nik nepovedal. Z toho jednoznačne vyplýva, že „celoploško“ je tak neperspektívny krok, až to bolí. Bolí to najmä vysilených zdravotníkov, ktorých potrebujeme rozhodne inde než na odberných miestach v telocvičniach a radniciach. Bolí to takisto zdeptané samosprávy týždeň pred termínom testovania netušiace, čo sa vlastne bude diať. Práve k samosprávam má predseda vlády zvláštny, otrokársky vzťah. Starostov zaiste nebaví počúvať, že ak sú proti celoplošnému testovaniu, „nezáleží im na zdraví svojich občanov.“ Samospráva by mala byť vláde partnerom, nie otrokom.

Prioritou vo väčšine európskych krajín, a to nielen v EÚ, je očkovanie. U nás je na stole testovací fetiš. Očkovacie centrá po celej krajine existujú len v slovách ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Vakcinácia nám však ide tak dobre, že môžeme látku aj vyhadzovať. Veď je dosť pre všetkých. Každým dňom strateným budovaním stratégie testovania dáva vláda signál, že s koronavírusom bojuje na zlom fronte. Nie nečinnosť v testovaní, ale chaos v očkovaní nám môže byť ardenským prekvapením.

