Pripravte univerzálne ospravedlnenie za výroky premiéra. Prečo je Ukrajina a EMA problém?

Obyčajný človek Igor Matovič ani po roku nepochopil, že je premiérom, a tak by jeho vyjadrenia nemali ísť bomby-šupy, ale mal by ich vážiť. Veď aj Ján Kozák sa vyjadroval diplomatickejšie, a to nazval Ružomberok dedinou.

Matovičove tvrdé slová už neútočia na mocných. Už nie je v opozícii a nepomenúva zlodejov, klamárov a pokrytcov zo Smeru či „skunka“ a falošného kapitána z SNS. Matovič sa nemiestne obúva do šéfky Európskej liekovej agentúry (EMA) Christy Wirthumerovej-Hocheovej a znevažuje štátnosť jedného z našich susedov. Prečo je toto problém?

Ukrajina krváca aj bez sprostých rečí, pán premiér

Okolo príchodu ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensko bolo asi málo mediálneho i politického hurhaja, a tak k nášmu, súkromnému chaosu premiér Matovič prizval aj východného suseda. Vtip v rádiu o tom, že vakcínu vymenil za Zakarpatskú Ukrajinu bol síce nepodarený, ale aspoň spôsobil medzinárodný škandál.

Zrejme žiaden štát v Európe nemá také problémy s územnou celistvosťou ako Ukrajina. Na Donbase doteraz neutíchlo milé ruské preukazovanie slovanskej vzájomnosti, Krym sa Ukrajincom už zrejme tiež nevráti. Krajina, ktorej vojaci ešte v 21. storočí v otvorenom vojenskom konflikte bránili jej vlastné územie (s doteraz nejasným výsledkom) si vypočula od druhého najvyššieho ústavného činiteľa od susedov, ako ďalšiu jej časť možno odovzdať Rusku za vakcínu. Štát s militarizovanou zónou a prakticky ukradnutým Doneckom, s obrovskými ekonomickými problémami, chudobou a ťažkou situáciou s koronavírusom je asi posledný vhodný terč na vtípky. Ak je pán premiér milovník čierneho humoru (čo mu nemožno zazlievať), mohol by si o ukrajinskom marazme žartovať doma, pri krbe a s Klárkou.

Hlúpy žart spôsobil nielen vandalizmus na budove slovenského konzulátu v Charkove, ale aj ukázal verejnosti vzťah premiéra k slovu. Jeho slová v rádiu boli pľuvancom na hroby všetkých obetí vojny na Donbase a Luhansku, či už civilných alebo vojenských. Povinnosť ospravedlniť sa premiér splnil. Čas rozdúchať ďalší konflikt!

Christa Wirthumerová-Hocheová nie je Sulík ani prezidentka

Premiér si zvykol, že obtieranie si úst o každého naokolo mu na Slovensku prechádza. Ministra hospodárstva, podľa jeho slov "idiota" Richarda Sulíka má za gumenú hračku na vybitie svojich hysterických emócií už zopár mesiacov, prezidentka Zuzana Čaputová mu na tento účel tiež občas poslúži. Iné je predsa naložiť Zuze, načo strácať čas kydaním na nejakého Riša!

Doteraz mu všetko prešlo. Aj to, ako zaútočil na vedcov, ktorí si dovolili oponovať jeho atómovej bombe – plošnému testovaniu (ktorému zrejme zvlhol pušný prach). Ale šéfka Európskej liekovej agéntúry (EMA) Christa Wirthumerová-Hocheová nie je Sulík. Svet existuje aj mimo Slovenska a takéto správanie sa v EMA nemusí stretnúť s pochopením. Navyše, húsky s ňou Igor Matovič, pokiaľ vieme z jeho Facebooku, nepásol. Pán premiér, v ranom detstve sa deti učia elementárnej slušnosti. Používajte ju. Chceme naozaj tak veľa?