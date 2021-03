Načo je nám pravda, keď stačí póza? V zápase Rangers so Slaviou prehrala spoločnosť

Osemfinálová odveta Európskej ligy medzi škótskym Rangers a pražskou Slaviou (0:2) nebola o futbale. Zápas, ktorý nezvládli izraelskí rozhodcovia na ihrisku a domáci futbalisti v hlavách rezonuje aj takmer týždeň po jeho skončení.

Glen Kamara z Rangers obvinil Ondřeja Kúdelu z rasizmu. Británia mu verí i bez dôkazov. Desivé.

Prezumpcia neviny pri rasizme neplatí?

V roztržke po jednom z nešportových zákrokov zo strany Rangers na konci vybičovaného zápasu mal český obranca Ondřej Kúdela podľa slov domáceho futbalistu Glena Kamaru pošepkať menovanému „You are f*cking monkey and you know you are“. Obranca Slavie toto ihneď po zápase kategoricky odmietol, Kamarovi mal povedať len „you are f*cking guy“. Zo záznamu sa nedá zistiť, kde je pravda. Ako to bolo naozaj vedia len zúčastnení – Kamara a Kúdela. Proti Kamarovi stojí otázka, či by biedny angličtinár Kúdela vôbec dokázal túto vetu sformulovať, a takisto nesedí ani dĺžka celej situácie. Naopak, Kúdelu sa možno spýtať, prečo si pri incidente zakrýval ústa. Pravdu sa nedozvieme. V Británii sa však široká verejnosť ani nepozastavila nad tým, že Kamara môže klamať. Z Kúdelu je automaticky rasista, bez ohľadu na to, kde je pravda. Načo je nám pravda, keď nám stačí póza? Pozrite sa! Sme proti rasizmu a sme na to hrdí! Pozrite sa na nás a tlieskajte. Povedal to Kamara, povedala to obeť. Musí to byť pravda!

Gerrardova hanba a nešportová hra Rangers na druhej koľaji

Je absolútne nepochopiteľné, že sa ako memento zo zápasu spomína len hádka o nedokázanom a nedokázateľnom rasizme, zatiaľ čo hráči Rangers dohrali stretnutie v deviatich. Brutálny faul Kemara Roofa, ktorý kopačkou mohol poslať brankára Slavie Ondřeja Kolářa na invalidný dôchodok, zákerné fauly „protestantov“ z Glasgowa plynúce z frustrácie, provokácie od Alfreda Morelosa, minimálne dve odpustené penalty pre Slaviu aj napriek systému VAR a mnoho ďalších kontroverzií, ktoré nemajú s čistou hrou nič spoločné, akoby sa nestali. Manažér Rangers a legenda Liverpoolu Steven Gerrard sa nad prasačinami, ktoré predvádzali jeho z reťaze odtrhnutí zverenci, ani len nepozastavil. Očividne chcel odvrátiť pozornosť od toho, ako obludne jeho tím nezvládol stretnutie. Na rozdiel od rasizmu je likvidačný zákrok na Kolářa dokázaný. Nepadlo o ňom ani slovo. Skvelý futbalista ešte zjavne musí do ozajstnej trénerskej osobnosti dorásť. Má skvelo našliapnuté, s Rangers rozbil škótsku ligu a titul získal (zatiaľ) bez jedinej prehry.

Okresný prebor po skončení zápasu. Aj prehrať treba vedieť

Dokonca aj v okresnom prebore je bitka medzi protihráčmi v útrobách štadiónu raritou. Nie však v Škótsku. Po zápase si mali hlavní tréneri, zástupcovia UEFA a Kamara s Kúdelom vysvetliť kontroverznú situáciu v tuneli štadióna. K tomu aj došlo – pästne. Glen Kamara napadol Ondřeja Kúdelu päsťou, a to pred zrakmi kouča Slavie Jindřicha Trpišovského, zástupcami z UEFA i Stevena Gerrarda. Kamara potom zdúchol, za ním aj Gerrard. Slavia podala trestné oznámenie a kauza zápasu sa doteraz preberá na UEFA. Cirkus teda pokračoval aj po zápase, vymknutie hosťujúceho mužstva aj dlhé desiatky minút po záverečnom hvizde nebolo jedinou hanbou.

Je prirodzené, že sme proti rasizmu. Rasizmus nepatrí ani do futbalu, ani do bežného života. Ale nezabúdajme, že existuje prezumpcia neviny. Nie je isté, čo sa stalo. Je mimoriadne neférové tvrdiť, že Ondřej Kúdela je rasista. Sám má viacerých spoluhráčov tmavej pleti, Slavia sa netají, že má multikultúrny tím. Vojna na sociálnych sieťach medzi fanúšikmi Rangers a Slavie, v ktorej padajú nepublikovateľné výrazy a z oboch strán rasistické poznámky, rovnako ničomu nepomáha.

Ak sa preukáže, že Ondřej Kúdela rasisticky urazil Glena Kamaru, zaslúži si dištanc, možno aj inú formu potrestania. Nateraz to nevieme. A ani sa to nedozvieme. Je však nebezpečným javom, že môže byť český hráč označený za rasistu, hoci mohol mať pravdu práve on. Hra na obete má dve strany.

Foto: https://sportnet.sme.sk/spravy/ondrej-kudela-slavia-praha-mal-byt-napadnuty-hracmi-glasgow-rangers/