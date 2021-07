Vakcína je sloboda. Najväčšia lož (nielen) pre športových fanúšikov

Vakcína je sloboda. Heslo ako z čias socializmu, rovnako honosné a, bohužiaľ, rovnako lživé. Máme zelené Slovensko, no na šport sa stále dostane maximálne 1000 divákov, aj to len s respirátorom alebo rúškom.

Vakcína je sloboda. Až taká, že sa nedostanete na hokej, na futbal. Ale čo už, stále sa môžete ísť tlačiť na kúpalisko či do obchoďáku. .

Nalejme si čistého vína, deleniu ľudí na očkovaných a neočkovaných sa nevyhneme. Skôr či neskôr sa k tejto nútenej segregácii musia dokopať vlády všetkých štátov v Európe. Nezaočkovaný človek na ventilátore s ťažkým Covidom stojí štát, a teda nás všetkých, násobne viac ako vakcína. Očkovaný človek doteraz dobrovoľne podstúpil minimálne riziko z vakcinácie, a preto by mal byť odmenený väčšou dávkou slobody. Chcel totiž chrániť seba aj svoje okolie. Nie lotéria, ale výhody po vakcíne sú cesta, ako presvedčiť ďalších na očkovanie.

Lenže vakcína nie je sloboda. Kto pociťuje nejaké výhody po zaočkovaní zjavne nevníma realitu takú, aká je. A v súčasnej epidemickej situácii slová ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského o tom, že „najväčšou výhodou je, že očkovaní sú chránení“ stratili akúkoľvek relevanciu. Kto mal z korony strach, ten už dávno pichnutý je.

Hry na ľudské práva v krajine, kde značná časť ľudí verí skôr šarlatánom, skrachovaným politikom a mafiánskym podržtaškám než renomovaným lekárom nás navádzajú do katastrofy podobnej minulej zime. Pri kompetentnosti a prezieravosti vlády už len treba čakať, že zavraždené heslo „vakcína je sloboda“ na jeseň pochovajú lockdownom pre všetkých – aj očkovaných. Veď nemôžeme predsa deliť ľudí. Čo by na to povedali naši voliči?

Každý z nich má predsa právo šíriť potenciálne smrtiacu infekčnú chorobu a potom očakávať, že ho lekári, ktorým neverí, budú loviť z pazúrov smrti. A bezplatne. Hoci vakcína stojí menej a od ventilácie chráni takmer stopercentne. A testy zadarmo sú tiež ústavným právom!