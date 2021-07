Po výnimke pre pápeža je na čase hovoriť o športe a kultúre ešte hlasnejšie

Už sa nedá cúvnuť. Na svätú omšu s pápežom sa dostane aj viac než 1000 ľudí, pokiaľ budú očkovaní. Ak sa dá takýto ústupok urobiť pri pápežovi, musí sa dať aj na šport. Korona totiž nevidí, či idete na omšu alebo na hokej.

Výnimka vlády o účasti viac než tisícky veriacich na pápežovej bohoslužbe dala do rúk športovej a kultúrnej obci najlepšiu zbraň. Prečo pri omši možno spraviť ústupok a pri ostatných podujatiach nie? Podmienkou účasti však bude očkovanie. Stále však lepšie než tisícka ľudí na obrovskom štadióne.

Ak vláda nepovolí vstup očkovaným na šport a kultúru ani po tejto výnimke, bude to mať s prípadnými tvrdšími opatreniami v tretej vlne, a najmä s ich dodržiavaním zo strany ľudí, veľmi ťažké. Ukázalo by sa, že pápež je viac ako slovenský šport či kultúra. Že veriaci, ktorí túžia vidieť Svätého otca sú viac ako tí, čo by si po dvoch rokoch radi konečne zašli na futbalovú repre. Že koronavírus na hromadných podujatiach medzi očkovanými robí strašnú paseku (hoci dánska štúdia ukázala iné), ale ak to je omša pápeža, tak nerobí strašnú paseku. Že 5 tisíc očkovaných na pápežovej omši je epidemiologicky v poriadku, ale 5 tisíc na Spartaku proti Žiline je veľký problém. Dokázali by, že logiku a zdravý rozum nechali, rovnako ako podaktorí chrbtové kosti, za dverami úradu vlády.

V konečnom dôsledku si aj tak vypočujeme, že „odborníci rozhodli inak“. Zabúdame, že máme dočinenia s tak inteligentným vírusom, ktorý presne vie, že pri pápežovi sa nesmie šíriť, no na zimáku už áno. Na Slovensku sme spravili z boja proti pandémii treťotriednu grotesku, v ktorej hráme všetci. A bolí to.

Foto: AP